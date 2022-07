Beim Jahrestag der Flut-Katastrophe belassen es die Staatsspitzen nicht beim Trauern. Sowohl Bundespräsident Steinmeier als auch Ministerpräsident Wüst benennen Ursachen und Herausforderungen: Der "menschengemachte Klimawandel" erfordere unverzüglich Gegenmaßnahmen.

Am Jahrestag der Jahrhundertflut im Westen Deutschlands haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Konsequenzen angemahnt. Die Hochwasserkatastrophe sei ein trauriges, mahnendes Zeugnis des menschengemachten Klimawandels gewesen, sagte Wüst am Donnerstagabend bei einer Gedenkveranstaltung nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche Herz Jesu in Euskirchen bei Bonn.