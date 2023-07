Zwei Jahre nach der Flut-Katastrophe hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) den Angehörigen der Opfer Mut zugesprochen. "In der Flut am 14./15. Juli 2021 verloren 49 Menschen in #NRW ihr Leben", twitterte der Regierungschef am Freitagmorgen. "Das ganze Land denkt heute besonders an sie und ihre Angehörigen." Die Hochwasser-Katastrophe habe viel Leid und Zerstörung verursacht. "Ich hoffe, dass die Zeit den Menschen hilft, die Wunden zu heilen", betonte Wüst. Vor zwei Jahren hatte die größte Natur-Katastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens Überschwemmungen, Sturzbäche und teils extremes Hochwasser ausgelöst.