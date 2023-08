Mit dem Zuschauerzuspruch bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach ist der Deutsche Hockey-Bund hochzufrieden. "Es ist weit über den Erwartungen, die wir hatten. Das war bislang eine herausragende Veranstaltung. Einige Tage waren mit 9500 Besuchern ausverkauft", sagte Sportdirektor Martin Schultze der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Damit habe man die Veranstaltung mit zusätzlichen Livemusik-Events in etwa kostendeckend abwickeln können. "Das macht definitiv Lust auf mehr", sagte Schultze. Man plane jetzt auch, Heimspiele in der ProLeague-Saison durchzuführen. "Wir werden unsere Bewerbung für die Jahre 2025 bis 2027 einreichen", sagte der Sportdirektor. Gespielt werden könnte in Berlin und auch in Mönchengladbach.