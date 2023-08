Mit dem dritten Platz bei der Europameisterschaft hat die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Damen noch einen positiven Abschluss bei den Heimtitelkämpfen in Mönchengladbach erreicht. Zwei Tage nach der bitteren 0:1-Halbfinalniederlage gegen Belgien sicherte sich die DHB-Auswahl am Samstag mit dem 3:0 (2:0) gegen England die Bronzemedaille. Für den zweimaligen Europameister war es der insgesamt fünfte Sieg in einem kleinen EM-Finale. Bei den vergangenen beiden EM-Turnieren wurde die deutsche Mannschaft jeweils Zweiter.