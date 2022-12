Ein 64-Jähriger ist bei der Kollision seines Autos mit einem Lkw in Brakel-Bellersen (Kreis Höxter) ums Leben gekommen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mann in seinem Auto noch etwa 50 Meter weiter geschleudert und erlag seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des Lastwagens wurde schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Auto des 64-Jährigen befand sich zudem ein Hund, der den Unfall am Montagabend dem Sprecher zufolge nicht überlebte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Gutachter untersuchen die Lage vor Ort.