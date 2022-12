Eine 65-jährige Frau ist am Silvesternachmittag in einem Wald in Bad Driburg (Kreis Höxter) von einem umstürzenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Der abgestorbene Baum in der Südenfeldmark sei vermutlich durch den Wind umgefallen und habe die Frau am Kopf getroffen, teilte die Polizei in Höxter am Samstag mit. Die 65-Jährige kam per Hubschrauber in eine Klinik.

Dem Deutschen Wetterdienst in Essen zufolge gab es in Nordrhein-Westfalen am Samstag kräftigen Wind und stürmische Böen. Die Frau war mit einem Begleiter im Wald spazieren gewesen.