Acht Menschen sind am späten Freitagabend durch eine Verpuffung in Höxter verletzt worden - zwei davon lebensgefährlich. Dies sagte ein Sprecher der Polizei Höxter am Samstagvormittag. Ursache für die Verpuffung sei mutmaßlich ein Ethanol-Ofen, der im Rahmen einer Geburtstagsfeier im Freien angezündet worden sei.

Die beiden lebensgefährlich Verletzten, zwei Männer im Alter von 53 sowie 56 Jahren, wurden nach den Angaben des Polizisten durch Rettungshubschrauber in Spezialkliniken geflogen. Darüber hinaus seien ein 63-Jähriger schwer sowie drei Frauen im Alter von 52, 55 und 61 Jahren und zwei Männer im Alter von 57 und 60 Jahren leicht verletzt worden. Auch sie seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei Höxter am Samstagmittag mit. Auch Notfallseelsorger seien im Einsatz gewesen.

Die Kriminalpolizei ermittele zu den genauen Hintergründen des Unglücks. Der Brandort sei beschlagnahmt worden, hieß es in der Mitteilung. Den Sachschaden bezifferte der Polizeisprecher ferner auf einen Wert im vierstelligen Bereich.

PM der Polizei