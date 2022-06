Eine festlich gekleidete Familie ist auf ihrer rasend eiligen Fahrt zu einem Abiball nahe Höxter von einer Polizeikontrolle gestoppt worden. Der 56-jährige Fahrer, seine Frau und seine Tochter wurden auf dem Weg zur Feier in Brakel mit 142 Kilometern pro Stunde geblitzt, wie die Polizei im Kreis Höxter am Montag berichtete. Erlaubt waren auf der B64 außerhalb der geschlossenen Ortschaft nur 100 Kilometer pro Stunde.

Ob es die Familie trotz der Kontrolle pünktlich zum Abiball der Tochter schaffte, war zunächst unklar. Der Wagen sei jedenfalls am Freitagabend auf dem Schulparkplatz gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher.

Es sei reiner Zufall, dass die Familie in die Geschwindigkeitskontrolle reingerauscht sei. Bereits seit Längerem sei an der B64 an wechselnden Stellen eine umfangreiche Kontrolle geplant gewesen. Insgesamt fielen mehr als 50 Verkehrsteilnehmer mit zum Teil stark überhöhten Geschwindigkeiten auf. Ob der Vater der Abiturientin seinen Führerschein vorübergehend abgeben muss, war am Montag noch ungewiss.