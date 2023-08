Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal einen Verlust in Milliardenhöhe ausweisen müssen. Grund dafür war die wegen der Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt notwendige Abwertung des Immobilienvermögens um mehr als 7 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich fiel dadurch ein Minus von 1,1 Milliarden Euro an. Im Vorjahreszeitraum hatte LEG Immobilien noch einen Gewinn von 906 Millionen Euro ausgewiesen.