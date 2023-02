Wegen der hohen Inflation ist die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen gesunken - sie können sich also weniger leisten als zuvor. Preisbereinigt seien die effektiven Bruttomonatsverdienste in der Industrie und in Dienstleistungen im vergangenen Jahr um fünf Prozent gesunken, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Löhne seien viel schwächer gestiegen als die Inflation angezogen habe. Schon in den Jahren 2020 und 2021 lagen die realen Verdienste der Vollzeitbeschäftigten den Angaben zufolge unter denen des jeweiligen Vorjahres. Für 2022 handelt es sich um vorläufige Zahlen.