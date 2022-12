Bei der nordrhein-westfälischen Polizei arbeiten aktuell rund 5000 Menschen mit Behinderungen. Mit sieben Prozent der Belegschaft seien das "weitaus mehr" als die gesetzlich vorgeschrieben fünf Prozent, so das Innenministerium. Beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) werde nun ein Kompetenzzentrum für Barrierefreiheit eröffnet - das sei bundesweit ein Novum.

Die neue Zentrale soll sich gebündelt um barrierefreie IT und die behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen kümmern. Das LZPD hat mehrere Stellen für die neue Abteilung ausgeschrieben, die sich unter anderem um behindertengerechte Arbeitsplätze, Technik und Öffentlichkeitsarbeit kümmern soll.

In der aktuellen Ausgabe des Polizei-Mitarbeitermagazins "Streife" werden einige der 5000 Beschäftigten mit Behinderung porträtiert. Darunter ein nach einem Baustellen-Unfall querschnittsgelähmter Polizist, der in Dülmen die Direktion Verkehr leitet oder eine fast blinde Angestellte aus einer Telefonzentrale.

Innenminister Herbert Reul (CDU) betont in der "Streife" die Bedeutung von Barrierefreiheit - sowohl in Form von Rampen als auch bei der Technik: "Bei unseren Projekten müssen wir Barrierefreiheit von Beginn an mitdenken. Das sind wir den wertvollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig."