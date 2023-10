60 Menschen haben in Kleve an einer pro-palästinensischen Demonstration teilgenommen. Die Demo sei am Montagnachmittag friedlich und ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, teilte die Polizei Kleve in der Nacht zu Dienstag mit. Die Demonstration fand auf dem Koekkoekplatz statt. Nach rund zwei Stunden sei sie vom Veranstalter beendet worden.