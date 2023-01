Einige Wochen nach dem Cyberangriff auf die Universität Duisburg-Essen (UDE) hat die dafür verantwortliche kriminelle Gruppierung Daten im Darknet veröffentlicht. Das teilte die Hochschule am Montag mit. Man sei den Forderungen der Angreifer nicht nachgekommen und habe kein Lösegeld gezahlt. Die Universität habe sofort nach Entdeckung des Angriffs Ende November die gesamte IT-Infrastruktur heruntergefahren und vom Netz getrennt. "So gelangte nur ein kleiner Teil der Daten in die Hände der kriminellen Organisation." Dennoch nehme die Uni deren Veröffentlichung im Darknet sehr ernst.