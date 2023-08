Für den NRW-Finanzminister wird es ungemütlich: Rekordschulden und steigende Zinsen treffen auf stagnierende Steuereinnahmen. Zudem soll die Schuldenbremse erstmals seit Jahren wieder greifen. Aus Sicht der Rechnungsprüfer ist die Lage "prekär".

Der Landeshaushalt von Nordrhein-Westfalen befindet sich aus Sicht des Rechnungshofes in einer "prekären Lage". Obwohl die Schuldenbremse bereits vor dreieinhalb Jahren in Kraft treten sollte, seien die Schulden des Landes um 20 Milliarden Euro auf einen Rekordstand von fast 164 Milliarden Euro gestiegen, sagte Rechnungshof-Präsidentin Brigitte Mandt am Dienstag in Düsseldorf.

Ein Schuldenabbau sei versäumt worden, obwohl die Steuereinnahmen trotz Corona-Pandemie um zwölf Milliarden Euro gestiegen seien. Nun treffe eine unnötig hohe Neuverschuldung auf steigende Zinszahlungen und stagnierende Steuereinnahmen, während die Schuldenbremse 2024 wieder greife.

Die Pro-Kopf-Verschuldung habe sich bereits bis 2021 auf 8917 Euro erhöht - eine Steigerung um elf Prozent innerhalb von zwei Jahren. "Nordrhein-Westfalen ist damit von einer soliden und generationengerechten Haushaltspolitik ein gutes Stück weiter entfernt", sagte Mandt bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023. Nun gehörten alle Aufgaben und Ausgaben auf den Prüfstand.

In einer Reihe von Fällen verzichte das Land zudem unnötigerweise auf Einnahmen, rügten die Rechnungsprüfer. Einige Beispiele:

- Unterbringung von Flüchtlingen: So habe das Land für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften in Bundesimmobilien mehr als 117 Millionen Euro ausgegeben. Die Kosten könne sich das Land vom Bund erstatten lassen, nur sei dies lediglich für 30 Millionen Euro geschehen, von denen der Bund wiederum nur 3,2 Millionen Euro erstattet habe. Inzwischen habe das Finanzministerium die Bezirksregierungen per Erlass verpflichtet, das restliche Geld einzufordern.

- Steuern: Die Finanzverwaltung erstatte bei der Einkommensteuer deutlich zu viel Werbungskosten, fanden die Prüfer heraus. Fast jede dritte Bearbeitung von mehr als 5000 Euro geltend gemachter Werbungskosten sei fehlerhaft gewesen, obwohl ein Computerprogramm Prüfhinweise gegeben habe. Durch die unzureichende Nachprüfung seien etwa 22 Millionen Steuern nicht eingenommen worden.

Zusätzlich sei durch die Anerkennung zweifelhafter Werbungskosten ein Steuerausfallrisiko von jährlich fast 60 Millionen Euro entstanden. Das Ministerium habe inzwischen damit begonnen, die Mängel abzustellen.

- Geld für Sprachunterricht: Für die Räume, in denen neu zugewanderten Schülern Sprachunterricht erteilt wurde, hatte das Land einen Zuschuss von maximal 100 Euro pro Tag bereitgestellt. Drei von fünf Bezirksregierungen hätten das Geld rechtswidrig als Pauschalen ohne entsprechende Belege ausgezahlt. Nun müsse zu viel gezahltes Geld aufwendig zurückgefordert werden.

- Kontrollen auf Flughäfen: Die Gebühren für die Fluggastkontrollen sind vom Bund mit zehn Euro pro Passagier gedeckelt. Das Land berücksichtige bei seiner Kalkulation nicht alle Kosten, die berücksichtigt werden müssten, so die Rechnungsprüfer. Zudem sollte es sich beim Bund für einen höheren Gebührenrahmen einsetzen.

Rechnungshof-Homepage mit Jahresbericht