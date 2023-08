Der nordrhein-westfälische Landeshaushalt befindet sich aus Sicht des Rechnungshofes in einer "prekären Lage". Obwohl die Schuldenbremse bereits vor dreieinhalb Jahren in Kraft treten sollte, seien die Schulden des Landes um 20 Milliarden Euro auf einen Rekordstand von fast 164 Milliarden Euro gestiegen, sagte Rechnungshof-Präsidentin Brigitte Mandt am Dienstag in Düsseldorf.