Wende im Fall der auf Mallorca unter dem Vorwurf der Brandstiftung in U-Haft sitzenden acht Hobbykegler: Die Justiz ließ sich nach zwei Monaten umstimmen und gewährte ihnen Freilassung auf Kaution. Ein Foto und eine junge Spanierin spielten wohl eine entscheidende Rolle.

Die Kegelbrüder kommen auf Mallorca auf freien Fuß: Die acht deutschen Touristen, die seit knapp zwei Monaten unter dem Vorwurf der Brandstiftung auf der spanischen Mittelmeer-Insel in Untersuchungshaft sitzen, sollten das Centro Penitenciario im Norden von Palma noch am Freitagabend unter großem Medienrummel verlassen. Vor dem Gefängnis versammelten sich nach Bekanntwerden der Nachricht bald etwa 15 Journalisten und fünf Kamerateams. Die Freilassung auf Kaution in Höhe von 12.000 Euro war zuvor auf Antrag der Verteidigung von einer als Ersatz eingesprungenen Richterin gewährt worden, wie die Justiz der Balearen mitteilte. Der eigentlich zuständige Ermittlungsrichter, der eine Freilassung bisher verweigert hatte, habe nicht zur Verfügung gestanden, hieß es in einem jüngsten Justiz-Kommuniqué.