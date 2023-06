Mit einem neuen Podcast-Angebot für Rechtsreferendare informiert die nordrhein-westfälische Justiz seit Dienstag über Ausbildungsthemen. Unter dem Titel "RefPod" produziert das Oberlandesgericht Hamm alle 14 Tage eine neue Folge, wie das NRW-Justizministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die ersten beiden Ausgaben sind bei den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Richter Christian Walz und sein mehrköpfiges Team sprechen mit Experten aus der Praxis über fachliche und übergeordnete Themen. Dabei geht es laut Mitteilung um Tücken von Klausuren über ausbildungsrelevante Rechtsprobleme, aber auch Lernmotivation und den Umgang mit Rückschlägen in der Ausbildung.