Im Fall der von einem Arzt in einer Bielefelder Klinik betäubten und vergewaltigten Patientinnen sind keine Ermittlungen gegen Staatsanwälte aufgenommen worden, denen in Anzeigen nachlässige Aufklärungsarbeit vorgeworfen wurde. Es gebe keine Anhaltspunkte für vorsätzlich von Recht und Gesetz abweichende Entscheidungen, teilte die Duisburger Staatsanwaltschaft am Montag mit Blick auf die Vorwürfe gegen ihre Kollegen der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Generalstaatsanwaltschaft Hamm mit.