Nach dem Säureangriff auf den Energie-Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf im Jahr 2018 beginnt im Dezember der Prozess gegen einen zweiten Tatverdächtigen. Das Landgericht Wuppertal hat die Anklage gegen den zum Tatzeitpunkt 31 Jahre alten Mann wegen schwerer Körperverletzung zugelassen. Die Hauptverhandlung soll am 13. Dezember beginnen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte.