Bei zwei Karnevalsumzügen im Kreis Viersen sind am Samstag mindestens 13 Menschen nach Vorkommnissen in Polizeigewahrsam gekommen. Störenfriede seien bei den Veranstaltungen in Bracht und Oedt konsequent aus dem Verkehr gezogen worden, teilte die Polizei am Abend mit. Bereits vor Beginn habe ein 37-Jähriger randaliert, Einsatzkräfte beleidigt und Widerstand geleistet. Die Polizei erteilte nach eigenen Angaben 30-mal Platzverweise. Es seien Anzeigen etwa wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung erstattet worden. In Bracht warf demnach ein noch Unbekannter eine Flasche nach einem Feuerwehrfahrzeug und spuckte die Einsatzkräfte an.