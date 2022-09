Eine bei der Flut im Ahrtal vergangenes Jahr gestrandete Regionalbahn ist in der Nacht zum Mittwoch mit drei Schwerlastern abtransportiert worden. Sie werde nach Meckenheim in Nordrhein-Westfalen gebracht und dort wieder auf die Gleise gesetzt, sagte eine Bahnsprecherin. Dann solle der Zug nach Köln in die Werkstatt geschleppt werden. Für den Schwerlaster-Transport aus Altenahr-Ahrbrück wurden laut Mitteilung der Kreisverwaltung in einem Tunnel die Verkehrszeichen demontiert. Diese sollten am Mittwoch wieder angebracht werden. Hierzu werde der Tunnel gesperrt.