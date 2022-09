Die Zahl der Kirchenaustritte in Nordrhein-Westfalen bleibt hoch. Im zweiten Quartal dieses Jahres traten 53 019 Menschen aus der katholischen und evangelischen Kirche aus, wie das Justizministerium in Düsseldorf auf eine kleine Anfrage der AfD hin mitteilte. Im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres, also dem zweiten Quartal 2021, waren es 42 125 Austritte gewesen. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es 58 216.

Im vergangenen Jahr waren in Nordrhein-Westfalen insgesamt 155 322 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Das waren so viele wie noch nie in der bis 2011 zurückreichenden Statistik des Justizministeriums in Düsseldorf. Der bisherige Höchstwert dort waren 120 188 Austritte im Jahr 2019. Im Jahr darauf, 2020, waren es 89 694, was im Allgemeinen mit der Corona-Pandemie erklärt wird. Es dauerte zum Beispiel einige Zeit, bis die Amtsgerichte etwa die Möglichkeiten für Online-Austritte ausgebaut hatten.