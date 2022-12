Das Erzbistum Köln wird gegen seine Mitarbeiterin Hildegard Dahm nach deren Angaben keine arbeitsrechtlichen Schritte einleiten. Dies berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag). Der für sie zuständige Abteilungsleiter im Erzbischöflichen Generalvikariat habe sie am Freitag in einem persönlichen Gespräch über eine entsprechende Entscheidung des Generalvikars Guido Assmann informiert, sagte Dahm der Zeitung. "Ich bin total erleichtert", sagte sie demnach. Die Drohung des Erzbistums sei "natürlich nicht spurlos an mir vorübergegangen". Gründe für das Ergebnis der angekündigten Prüfung seien ihr nicht mitgeteilt worden.