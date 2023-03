Trotz einer schnellen Reaktion von Ersthelfern ist eine 21-Jährige bei einem Verkehrsunfall im Geldern am Niederrhein ums Leben gekommen. Die junge Frau sei am Donnerstag auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Mehrere Helfer hätten die Fahrerin gerade noch aus dem Auto ziehen können, bevor der Wagen in Flammen aufging. Die junge Frau sei aber trotzdem noch an der Unfallstelle gestorben.