Ein 26-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A57 bei Weeze (Kreis Kleve) ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte - zwei von ihnen schwer. Sie wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der 26-Jährige war demnach am Freitagnachmittag mit seinem Wagen in das Heck eines Lastwagens gekracht. Das Auto überschlug sich und fing an zu brennen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt.

Der Lastwagen hatte nach Polizeiangaben ersten Erkenntnissen zufolge den Fahrstreifen gewechselt, um einem Auto den Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Autobahnspur zu ermöglichen. Dort prallte der 26-Jährige dann mit seinem Wagen in den Lkw. Die Fahrerin des anderen Autos erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Autobahn Richtung Niederlande war nach dem Unfall für etwa zehn Stunden voll gesperrt.

