Ein 25-Jähriger und seine 26-jährige Beifahrerin sind mit ihrem Auto in Bedburg-Hau (Kreis Kleve) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Sie seien aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide Insassen wurden am Freitagabend in Krankenhäuser gebracht.