Nach der Kollision seines Kleintransporters mit einem Baum ist ein 35-jähriger Mann in Geldern (im Kreis Kleve) gestorben. Er sei am späten Samstagabend nach links von der Straße abgekommen und dann frontal gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei Kleve am frühen Sonntagvormittag mit. Der Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn demgemäß voll gesperrt. Weshalb der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar.