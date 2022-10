Bei einem Unfall in Kalkar (Kreis Kleve) sind zwei Männer schwer und drei Kinder leicht verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer wollte eine Kreuzung überqueren, übersah dabei aber das Auto eines 46-Jährigen, der die Vorfahrt hatte, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch das Auto des 48-Jährigen ins Schleudern geriet. Der 46 Jahre alte Mann hatte seine Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren dabei. Der Vater und seine Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den 48-Jährige flog ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Vater Alkohol getrunken haben soll.