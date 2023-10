Die Post will in Deutschland an elf Paketzentren ein eigenes Tankstellennetz für Biogas aufbauen. Den klimaneutralen Kraftstoff Bio-CNG (Compressed Natural Gas) aus Abfall- und Reststoffen liefere OG Clean Fuels. Das Unternehmen baue und betreibe die Tankstellen auch, wie die DHL Group am Donnerstag in Bonn mitteilte.

Eine erste Bio-CNG-Tankstelle gibt es bereits, und zwar seit Ende September am Paketzentrum in Greven (Nordrhein-Westfalen). Eine weitere Tankstelle ging am Donnerstag am Paketzentrum in Osterweddingen (Sachsen-Anhalt) ans Netz. Bis nächstes Jahr sollen insgesamt elf CNG-Tankstellen aufgebaut sein.

Derzeit hat die Post 170 gasbetriebene Lastwagen im Einsatz. Bis Ende 2023 werden es 360 sein. Die CNG-Tankstellen sollen auch Frachtpartner von DHL mit eigenen CNG-Fahrzeugen nutzen können.

Die Post betonte, dass bei der Verbrennung des Kraftstoffs nur so viel CO2 freigesetzt werde, wie zuvor bei der Produktion aus der Umwelt aufgenommen worden sei. "Mit dem ausschließlichen Einsatz von Bio-CNG aus Abfall- und Reststoffen ist klimaneutraler Transport möglich", hieß es. Mit einer Tankkapazität zwischen 120 und 180 Kilogramm hätten die Fahrzeuge eine Reichweite von 500 bis 700 Kilometern.

