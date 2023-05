Die Grüne Jugend NRW ist unzufrieden mit der schwarz-grünen Landesregierung und pocht auf mehr Tempo beim Klimaschutz. "Die Landesregierung ist weit davon entfernt, Nordrhein-Westfalen in Richtung Klimaneutralität zu bringen und Politik im Sinne des Pariser Abkommens und der dramatischen Realität der Klimakrise zu machen", erklärte der Landessprecher der Grünen-Jugendorganisation, Rênas Sahin, am Sonntag in Xanten, wo eine Mitgliederversammlung stattgefunden hatte. Die Regierung müsse dafür sorgen, "dass die für RWE noch förderbaren Kohlemengen drastisch gesenkt werden". NRW müsse spätestens 2035 klimaneutral werden.