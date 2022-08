Ein Jugendlicher ist bei einer Auseinandersetzung am Aachener Weiher in Köln mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, trug der 18-Jährige außerdem eine Schnittverletzung davon. Woher diese stammte, müsse jedoch erst noch ermittelt werden.

Ein Jugendlicher ist bei einer Auseinandersetzung am Aachener Weiher in Köln mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, trug der 18-Jährige außerdem eine Schnittverletzung davon. Woher diese stammte, müsse jedoch erst noch ermittelt werden.

Eine Gruppe aus mehreren Personen habe den jungen Mann laut Zeugenaussagen am späten Samstagabend mit Schlägen und Tritten, unter anderem durch den Schlagstock, verletzt. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Der genaue Tathergang sei noch unklar, hieß es. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Am Sonntagmorgen rückten Polizei und Feuerwehr dann erneut zum Aachener Weiher aus, als in einem Biergarten ein Kühlwagen in Brand geraten war. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache oder ob das Feuer vorsätzlich gelegt worden war, war zunächst unklar.