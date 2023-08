Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen ist ein 16-Jähriger in Köln lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war es am Mittwochabend im Stadtteil Köln-Buchheim aus zunächst unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen den Jugendlichen gekommen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Wodurch der 16-Jährige so schwer verletzt wurde, sagte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Mordkommission ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Ein Tatverdächtiger wurde noch nicht gefunden.