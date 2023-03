Nach einem Brand in einem Kölner Umspannwerk ist für rund 25.000 Haushalte der Strom rund vier Stunden lang ausgefallen. Am Donnerstagabend brannte die Technik in dem Umspannwerk im Stadtteil Mühlheim, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 30 Einsatzkräfte waren "mit größter Vorsicht" vor Ort. Das Werk musste für die Löscharbeiten vom Strom genommen werden. Durch den sogenannten Schmorbrand wurde die Technik beschädigt, wie es hieß. Nach etwa vier Stunden gab es laut Feuerwehr wieder Strom.