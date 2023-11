Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto

Später als geplant ist der Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof am Montagmorgen angelaufen. Nach nächtlichen Bauarbeiten sollte der Verkehr eigentlich ab 5 Uhr wieder rollen, doch die Arbeiten verzögerten sich um etwa 45 Minuten. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Seit 5.45 Uhr können die Züge die Gleise wieder anfahren.

Später als geplant ist der Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof am Montagmorgen angelaufen. Nach nächtlichen Bauarbeiten sollte der Verkehr eigentlich ab 5 Uhr wieder rollen, doch die Arbeiten verzögerten sich um etwa 45 Minuten. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Seit 5.45 Uhr können die Züge die Gleise wieder anfahren.

Der verkehrsreichste Bahnhof in Nordrhein-Westfalen war am Sonntagnachmittag um 17 Uhr für Fern- und Regionalzüge gesperrt worden. Grund waren Arbeiten für ein neues elektronisches Stellwerk, das bis Ende 2025 in Betrieb gehen soll. Unter anderem wurden neue Signalmasten aufgestellt, Weichen umgebaut und Kabel verlegt, um den Bahnhof für den zunehmenden Zugverkehr fit zu machen.

Der Kölner Hauptbahnhof ist mit rund 310.000 Reisenden und Besuchern täglich sowie 410.000 Zughalten pro Jahr der meistbesuchte Bahnhof in NRW. Auf Platz zwei und drei folgen Düsseldorf (250.000 Reisende) und Essen (152.000 Reisende).