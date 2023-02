Fünf Menschen der Letzten Generation haben sich in Köln auf eine Brücke auf der Bundesstraße 55a und auf die Straße des 17. Juni geklebt. Die Abfahrt von der Stadtautobahn in Richtung der Straße des 17. Juni sei vorübergehend gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sobald alle drei Menschen von der Straße des 17. Juni entfernt seien, werde die Sperrung aufgehoben.

Fünf Menschen der Letzten Generation haben sich in Köln auf eine Brücke auf der Bundesstraße 55a und auf die Straße des 17. Juni geklebt. Die Abfahrt von der Stadtautobahn in Richtung der Straße des 17. Juni sei vorübergehend gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sobald alle drei Menschen von der Straße des 17. Juni entfernt seien, werde die Sperrung aufgehoben.

Zwei Menschen klebten sich auf eine sogenannte Schilderbrücke auf der B55a, also eine schmale Brücke über einer Straße, an der mehrere Verkehrsschilder montiert sind. Ob eine kurze Sperrung nötig ist, um die Beiden herunterzuholen, konnte der Sprecher noch nicht sagen.

Die Letzte Generation kündigte für Montag eine Reihe von Protesten in Köln sowie in Nordrhein-Westfalen generell an. Unter dem Motto "Wir müssen reden" wollen sie nach eigenen Angaben die Bürgermeister der Städte dazu auffordern, "sich hinter die Forderungen der Letzten Generation zu stellen".