Ein junger Raser hat in Köln einen schweren Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person verursacht und ist mit seinen beiden Fahrzeuginsassen danach vom Unfallort geflohen. Einer Polizeimeldung zufolge ist ein SUV am Freitagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den rechtsrheinischen Stadtteil Poll gefahren und mit einem Auto kollidiert, das gerade ausparkte. Dieses wurde in zwei weitere parkende Autos geschleudert. Der Fahrer des ausparkenden Fahrzeugs (21) wurde leicht, der Beifahrer (20) schwer verletzt. Zeugen versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die drei Insassen des SUV, der bei dem Unfall in ein weiteres parkendes Auto prallte, flohen vom Unfallort. Wenig später kehrte aber einer der Insassen (15) mit seinem Vater (41), dem Halter des SUV, zum Unfallort zurück und gab an, dass ein 18-Jähriger am Steuer gesessen hätte. Die Polizei traf den 18-Jährigen an seiner Wohnanschrift an, er machte laut Mitteilung keine Angaben zum Tatvorwurf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und sucht vor allem nach dem dritten Fahrzeuginsassen.

Pressemitteilung