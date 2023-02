Der Rosenmontagszug in Köln ist deutlich länger unterwegs als geplant. Nach Angaben des Festkomitees Kölner Karneval soll der 8,5 Kilometer lange Zug erst weit nach 20.00 Uhr das Ziel in der Südstadt erreichen. Vor Corona sei die Veranstaltung immer gegen 18.00 Uhr beendet gewesen. Diesmal hatte es allerdings auch eine andere Wegführung gegeben. Der Zug war erstmals auf der rechten Rheinseite gestartet und dann über die Deutzer Brücke geführt worden.

"Der Zug war zwar 900 Meter länger, aber die Streckenführung hatte weniger Kurven", sagte eine Sprecherin am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Immer wieder hätten aber begeisterte Karnevalisten den Zug mit 12 000 Teilnehmern aufgehalten. Das habe wohl zu dem Zeitverzug geführt. Hunderttausende Zuschauer standen an der Strecke. Eine genaue Zahl zu nennen, sei nicht möglich, so das Festkomitee Kölner Karneval.

Wegführung Zug in Köln