Spezialeinheiten der Polizei haben in Köln einen Mann in seiner Wohnung festgenommen. Grund für den Einsatz war ein mutmaßlicher Streit zwischen dem Verdächtigen und einem anderen Mann, wie die Beamten mitteilten. Der Tatverdächtige stehe im Verdacht, einen 42-Jährigen mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben. Die Auseinandersetzung soll sich am Dienstmorgen auf offener Straße abgespielt haben. Danach habe sich der Mann in seine Wohnung in der Nähe "zurückgezogen".