Drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren sollen einen wohnungslosen Mann in Köln zusammengeschlagen haben. Kurz danach wurden sie von Streifenpolizisten gestellt. Die drei Verdächtigen sollen den 60-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag getreten und mit einer Flasche sowie ihren Fäusten geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Obdachlose erlitt den Angaben zufolge eine Platzwunde und Hämatome am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht.