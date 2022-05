Wegen des Giftmordes an zwei Frauen hat die Kölner Staatsanwaltschaft einen Mann aus Hürth angeklagt. Demnach soll der 41-Jährige seine Ehefrau und die Großmutter seiner neuen Lebensgefährtin mit dem Schwermetall Thallium vergiftet haben, sagte ein Sprecher des Kölner Landgerichts am Mittwoch. Eine weitere Frau - seine schwangere Lebensgefährtin - konnte gerettet werden. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord sowie versuchten Mord in Tateinheit mit versuchtem Schwangerschaftsabbruch. Als Mordmerkmale nimmt die Staatsanwaltschaft Heimtücke und Grausamkeit an.