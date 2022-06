Eine junge Frau soll am Montagabend am Kölner Hauptbahnhof einen schlafenden obdachlosen Mann mit Essensresten und Müll beworfen haben. Doch anstatt die respektlose Aktion zu hinterfragen, habe die 20-Jährige die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten beleidigt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.