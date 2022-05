Ein Nachbar der Volksbühne am Kölner Rudolfplatz - einstmals das Volkstheater Millowitsch - hat mit einer Klage wegen Lärms einen Erfolg gegen die Spielstätte erzielt. Das Verwaltungsgericht Köln hob in einem Urteil eine Genehmigung auf, wie es am Donnerstag mitteilte. Der Klage des Nachbarn sei stattgegeben worden.