Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 57 in Köln ist am Samstagabend eine 25 Jahre alte Beifahrerin in einem Sportwagen ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache war der Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Die Beifahrerin sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen, berichtete die Polizei Köln am Sonntag. Die 33 Jahre alte Fahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.