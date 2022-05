Bei einem Verkehrsunfall auf der A4 auf dem Kölner Autobahnring sind zwei Personen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ist das Auto in der Nacht auf Freitag wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der Rodenkirchener Brücke von der Fahrbahn abgekommen, in einem Baustellenbereich gegen eine Betonwand gefahren und hat sich anschließend überschlagen. Das Auto sei schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden ins nächste Krankenhaus gebracht, schweben nach Angaben der Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert war.