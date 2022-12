Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Nähe von Moers (Wesel Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 55 Jahre alter Fahrer war aus bisher unbekannten Gründen am Dienstagabend auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen eines 57-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 55-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Männer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Zum Gesamtschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.