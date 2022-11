Der Städtetag Nordrhein-Westfalen hat die Kostenzusage für die Unterbringung von Flüchtlingen bei der Bund-Länder-Einigung im Grundsatz begrüßt. "Da will ich auch gar nicht undankbar sein oder jetzt rumkritisieren", sagte der Verbandsvorsitzende Thomas Kufen (CDU) am Donnerstag im "Morgenecho" auf WDR 5 - mit Blick auf die geplanten zusätzlichen 1,5 Milliarden Euro, die der Bund für das laufende Jahr bereitstellen will.