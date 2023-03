Olaf Gericke ist neuer Präsident des Landkreistags von Nordrhein-Westfalen. Die Delegierten der 31 Kreise votierten für den Warendorfer Landrat, wie der Verband am Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. "Die Kreise befinden sich in einer Zeit großer Herausforderungen", sagte der CDU-Politiker laut Mitteilung nach seiner Wahl. Er werde sich mit ganzer Kraft für deren Interessen einsetzen.