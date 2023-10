Unbekannte haben eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast am Rathaus in Wickede (Kreis Soest) gestohlen. Ein Autofahrer hatte die Flagge am Samstagabend auf der Straße entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag stellte der Hausmeister des Rathauses demnach fest, dass die Flagge fehlte. Die Polizei ermittelt wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten.

Unbekannte haben eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast am Rathaus in Wickede (Kreis Soest) gestohlen. Ein Autofahrer hatte die Flagge am Samstagabend auf der Straße entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag stellte der Hausmeister des Rathauses demnach fest, dass die Flagge fehlte. Die Polizei ermittelt wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten.

In Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) und in Leverkusen sind bereits zuvor Israel-Flaggen von Fahnenmasten gerissen worden. In Witten sei zuletzt ein noch unbekannter Mann in der Nacht zum Freitag einen Fahnenmast hinaufgeklettert und habe die Flagge abgerissen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In Leverkusen rissen Unbekannte nach Angaben der Stadtsprecherin zunächst am Mittwoch eine Israel-Flagge am Rathaus ab. Am Freitag hisste die Stadt dann erneut eine Israel-Flagge vor dem Rathaus, die bereits am Samstagmorgen wieder gestohlen war.