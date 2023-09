Wirtschaftsleistung in NRW ist deutlich eingebrochen

DüsseldorfDie Wirtschaftleistung Nordrhein-Westfalens ist im ersten Halbjahr deutlich eingebrochen. Preisbereinigt sei das Bruttoinlandsprodukt - also der Wert aller im Lande produzierten Waren und Dienstleistungen - zwischen Januar und Juni ersten Schätzungen zufolge um 1,3 Prozent niedriger gewesen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, berichtete das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag.

Der Rückgang der Wirtschaftsleistung fiel damit in NRW deutlich stärker aus als im Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit sank das Bruttoinlandsprodukt den Statistikern zufolge lediglich um 0,3 Prozent. Nominal - also nicht inflationsbereinigt - erhöhte sich die Wirtschaftsleistung des bevölkerungsreichsten Bundeslandes um 5,4 Prozent.

