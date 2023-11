Helfer haben in einem stundenlangen Einsatz und mit Hilfe von schwerem Gerät einen Dackel aus einem Tierbau befreit. Der Hund war am Freitagabend im Uferbereich des Elfrather Sees in Krefeld plötzlich in dem rund 25 Zentimeter großen Eingangsloch des Baus verschwunden und kam nicht mehr von allein heraus. Die Hundehalter alarmierten die Feuerwehr, die mit einer freiwilligen Löschgruppe anrückte.

Mit Hilfe einer Kanalkamera konnte das Tier in einem Gang des Baus geortet werden. Vergeblich versuchten die Helfer jedoch, das Erdreich mit Schaufeln abzugraben, um an den feststeckenden Dackel heranzukommen. Dichtes Wurzelwerk habe das verhindert, erklärte ein Sprecher am Samstag. So wurde schließlich ein benachbarter Landschaftsgärtner zu Hilfe gerufen, der mit einem Kleinbagger zu dem Tier vordrang. Nach insgesamt sechs Stunden konnten die glücklichen Hundebesitzer ihren Dackel wohlbehalten in die Arme schließen, hieß es.